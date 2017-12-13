加州野火肇因 竟是一群街友生火煮飯

美國加州野火災情慘重，加州官方表示，引發這場火勢的原因，是一群街友在公路旁的溝壑中非法生火煮飯。（歐新社）

2017-12-13 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火災情相當慘重，截至昨（12）日，大火已經吞噬近9.3萬公頃土地（約3.4個台北市），其中更包含許多住宅。根據美國媒體在12日引述加州官方說法，這場火勢的起火原因，是一群街友在公路旁的溝壑中非法生火煮飯，並非人為蓄意縱火。

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，由於一切都被野火焚燒殆盡，警方難以取得起火的相關證據，但這場野火也引發對街友的重視。

洛杉磯市議員克雷茲（Paul Koretz）直言，找出起火原因後，讓這場野火造成的悲劇變得更悲慘。克雷茲表示，最難過的是加州有許多街友，他們散落城市每個角落，而這點有時候就會造成一些嚴重的問題。

貝沙灣-比佛利冠（Bel Air-Beverly Crest）區議會主席麥諾爾（Nickie Miner）也表示，當地居民早就擔心街友野外非法生火煮飯會引發火災，「但所有政府單位無能為力」。麥諾爾說：「我們都知道，早晚會發生相當嚴重的事情。」

根據今年5月的統計資料顯示，洛杉磯的街友人數攀升23%，來到將近58000人，包括貝沙灣和布蘭特伍德（Brentwood）的西洛杉磯商業區街友人口也上升18%，從同時期的4659人增為5511人。

人為因素常常都是造成南加州大火原因，包括車禍造成的火花、亂丟菸蒂與營火未妥善熄滅。這次官方公布的起火原因與街友有關，也讓野火與街友相關問題，引發激烈的討論。