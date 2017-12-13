拖鯊魚尾鰭滑行、邊錄影邊笑 3釣客涉虐待動物被訴

2017-12-13 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國鯊魚釣客昆提亞諾（Mark Quartiano）曾在IG上PO出1則令人髮指的影片，1群釣客捕獲鯊魚後，用繩子將牠的尾鰭綁在快艇上，並高速行駛快艇，過程中釣客邊錄影邊笑，殘忍的行為引起外界注意。目前3名男子將以虐待動物罪起訴。

綜合外媒報導，昆提亞諾在7月25日貼出由釣客傳來的虐鯊影片，引起外界注目。隨後昆提亞諾向佛州魚類與野生動物保育委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission，簡稱FWC）舉發，希望能制裁他們的行為。

歷經4個月的調查案情真相，判定參與虐殺事件的3名男子貝納克（Robert Benac）、海因茨（Spencer Heintz）、文策爾（Michael Wenzel）將以虐待動物罪起訴。另外，其中貝納克和文策爾將會加判非法捕獲鯊魚的罪刑。

從虐鯊影片曝光後，FWC表示，他們與執法人員合作，將3名釣客的違法行為交由法院進行裁定。FWC也希望藉由此事件，宣揚人類不能隨意殘害動物。

加州州大長灘分校鯊魚實驗室（California State University, Long Beach, Shark Lab）的教授克里斯多福（Christopher Lowe）表示，影片中的鯊魚有可能是「黑邊鰭真鯊」，雖然在佛羅里達州是合法捕撈，但惡意虐待的行為令人髮指。