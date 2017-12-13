菲南戒嚴令延長1年 杜特蒂誓言消滅恐怖組織

2017-12-13 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓曾在本月11日證實總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）為了能夠完全消滅恐怖份子，要求菲國南部民答那峨島的戒嚴令再延長1年。今（13）日菲律賓國會以240票贊成、27票反對，表決通過，將戒嚴令延長至2018年12月31日。

綜合外媒報導，原先對於民答那峨島的戒嚴令將在今年年底到期，但馬拉坎南宮11日再度向國會送交杜特蒂延長戒嚴令的信函，希望能夠將戒嚴時限再延長1年。

杜特蒂在送交國會的信中列舉5大安全威脅作為理由，其中包括恐怖組織馬巫德（Maute）集團的殘餘分子與同黨阿布薩雅夫（Abu Sayyaf）、穆斯林叛軍莫洛國伊斯蘭自由鬥士（BIFF）以及最近被杜特蒂列為恐怖組織的菲共游擊隊新人民軍（NPA）。

菲律賓參、眾議院今日召開聯席議會，通過表決將戒嚴令再延長1年。不過，反對團體「全國人民律師聯盟」（NUPL）指控，杜特蒂政府的目的是將戒嚴擴大至菲國全境，並把菲國變成警察國家，讓民主的空間越來越小。在野黨參議員潘吉里納（Francis Pangilinan）也表示，政府並沒有充分的事實依據可以延長1年，此舉有違憲法。

然而馬拉坎南宮回應，杜特蒂無意長久戒嚴，只是希望讓民答那峨島長治久安。