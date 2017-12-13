紐約名廚涉騷擾 還有專門房間好「玩弄」女員工！

2017-12-13 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕今年56歲的紐約名廚佛萊曼（Ken Friedman）日前遭踢爆涉嫌性侵手下女員工，甚至還在自家餐廳內特別設了一個專門進行性行為的房間，也專供他對員工們盡情伸狼爪和嗑藥。目前被指控性騷的佛萊曼已經無限期停職。

跟據《紐約時報》報導，名廚佛萊曼在自家餐廳The Spotted Pig對數名女員工有性騷擾行為，過去13年來，約有10名曾在該餐廳工作的女員工跳出來爆料，指控佛萊曼的惡狼行為。

前員工妮爾森（Trish Nelson）表示，在2012年時，佛萊曼就曾邀她一起吸大麻，還不顧及她本人意願就直接強吻「喇舌」，上下其手。事後妮爾森向佛萊曼的餐廳合夥人布倫菲爾德（April Bloomfield）訴苦，竟然被她冷回：「他就是這個樣子，要嘛習慣、要嘛就找別的地方工作。」

還有員工驚爆，在餐廳三樓的某間房間，是佛萊曼伸出狼爪的專用房間。這些女員工指稱，佛萊曼常在這間房間喝酒、吸毒或者猥褻侵犯女子。當中至少有10名女員工不堪其擾，指控佛萊曼都曾對他們提出性愛邀約、要求傳送不雅照，或者影片。平時竟然也得忍受佛萊曼朋友對他們有意無意的性騷擾。

據悉，佛萊曼還會在餐廳內舉辦私人派對，這些女員工要是有通宵值班遇上老闆舉辦派對的時候，常目睹裸露或當眾性行為的情形，十分誇張。