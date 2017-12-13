採訪文在寅談薩德 韓媒：《央視》歪曲編輯

2017-12-13 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今（13）日到訪北京，展開為期4天訪問，「薩德」成為焦點之一。南韓媒體指出，中國官方媒體《央視》採訪文在寅「進行歪曲編輯」，依自己的意願，擅自「翻譯」文在寅的發言。

《朝鮮日報》報導，訪中前夕，文在寅8日於青瓦台接受《央視》採訪，11日晚間播出，長約25分鐘的節目由旁白、主持人提問和文在寅回答組成，除了文在寅對訪華的期待感和對習近平的評價之外，大部分內容圍繞「薩德」。

該節目以「薩德矛盾讓兩國關係惡化至有史以來的最低點」作為開始，接著介紹10月31日的「薩德合議」，用字幕介紹「三不」不追加部署薩德、不加入美國導彈防禦體系（MD）、不結成韓美日軍事同盟。報導稱，這種編輯手法，可能讓中國觀眾認為「三不」在兩國之間達成了共識。

對於薩德，文在寅說，「我們會注意不讓薩德侵害到中國的安全利益，對此，我們已經從美方那裡得到了多次保證。」報導指出，中國按照自己的意願，對這段回答進行翻譯，《央視》將前述的「保證」翻成了「承諾」，這個詞在中文裡意為「約定」。

此外，由於文在寅沒有具體回答「三不」，《央視》再次要求，「請為我們數億名中國觀眾具體講述南韓政府的立場。」南韓媒體稱，此舉是想讓文在寅像南韓外長康京和一樣，公開確認「三不」。

在這段節目的最後，主持人站在青瓦台前「訓誡」，「希望南韓（對薩德）採取進一步措施，掃清所有障礙。鄰居之間解決問題，最重要的是以誠相待」。