不被NASA看好的火山島 成為研究火星的大線索

南太平洋上的1座火山島，NASA表示，它能提供了解火星早期的生存情況。（圖擷自NASA Goddard）

2017-12-13 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕近期太平洋上1座火山小島受到關注，美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，3年前誕生的小島，能提供線索助於了解火星早期的生活情況。

綜合媒體報導，南太平洋的東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）西北方約65公里處的海床，在2014年底至2015年初，由海底火山噴發形成1座火山島「Hunga Tonga Hunga Ha'apai」。

這座小島誕生時不被NASA看好，因為整個地貌是由大量石塊與火山灰組成，呈現不穩定的狀態，研究人員認為它沒辦法撐太久。直到2015年6月，小島的情況出現轉變，恢復程度比預期的好，島上甚至出現沙洲，NASA表示，因溫暖海水結合火山灰，形成類似水泥的物質「凝灰岩」，讓小島情況穩定，且確信它能存活6-30年。

火山小島的存活，讓研究團隊確信它能幫助他們瞭解火星早期的情況。領導這次研究的NASA科學家蓋文（James Garvin）指出，這次的火山島與火星上部分島嶼類似，形成時與水有密不可分的關係。他也表示，「透過連結地球和火星的資料，我們能夠進一步探究水在火星的形成時扮演了什麼角色」。

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