川普認耶城引怒火 普廷趁勢出訪中東擴張影響力

2017-12-13 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國總統川普宣布耶路撒冷為以色列首都引發中東國家怒火後，俄羅斯總統普廷11日隨即出訪敘利亞、埃及和土耳其，此舉被紐約時報及華盛頓郵報認為，表現勝過川普，並有意趁機擴張俄國在中東影響力。

普廷（Vladimir Putin）11日與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）舉行雙方會談，同意恢復俄國直飛埃及的商業班機，預計能為埃及帶來數十億美元的營收。普廷還與塞西共商簽署價值300億美元的合約，並同意幫助埃及興建首座核電廠，估計需耗資210億美元，以及讓俄國空軍使用埃及軍事基地。

普廷也與土耳其總統艾多根一同召開記者會，批評川普認耶城為以色列首都對中東和解不但沒有幫助，更讓局勢惡化。

大西洋月刊也以封面故事單元探討普廷在中東地區的策略，文章中認為當美國逐漸擁抱保守主義時，俄國則趁機擴張，炫耀它是代替不願捲入戰爭的西方基督教國家，來對抗伊斯蘭國。

土耳其學者寇斯也在「每日新聞報」撰文指出，許多中東人樂見俄國影響力在當地擴張，認為這樣能帶來一些平衡，而川普政府反覆無常的言行，只會讓美國勢力更快衰退，讓俄國趁虛而入。

皮尤研究中心對中東五國實施的民調指出，有64%的受訪者認為，俄國對中東事務比10年前更有影響力。