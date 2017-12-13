女友拍逾350部A片 他的媽媽說「感謝上帝」

美國男子麥克．愛得金斯與色情演員艾莉．海茲交往後，麥克不介意艾莉的職業需要跟很多人交媾。（圖擷取自太陽報）

2017-12-13 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子與色情影片女星交往，這名AV女優曾拍攝逾350部A片，男子對此表示不介意，反倒是和媽媽開誠布公時較令他緊張，所幸男子母親聞悉此事，僅說「感謝上帝，我以為你要說她懷孕了」。

綜合外媒報導，麥克．愛得金斯（Mike Adkins）在賭城拉斯維加斯擔任活動策展師 ，在交往前，完全不知30歲的艾莉．海茲（Allie Haze）是名色情片演員，過去8年來，艾莉參與演出逾350部A片，兩人交往已4年，但麥克覺得這只是女朋友的工作，自己不會介意。

32歲的麥克指出，即使女友經常和別的男、女性交媾，「從來沒有因為女朋友的職業而感到失望」，反倒「覺得很酷」，只是自己曾苦惱如何向母親介紹女友的職業，有次，麥克使用手機語音留言給母親，內容提到「我其實正在和這個女孩交往了，我想告訴你一件事情」。

麥克的母親立刻回電，於是麥克向母親坦承「她是一個色情片演員」，不料母親卻相當開明，對麥克說「天哪！感謝上帝！我以為你會告訴我她懷孕了」，似乎也沒有被兒子女友的職業所困擾；艾莉亦表示，自己不能沒有麥克，「我甚至不能表達我對他的感覺」。

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