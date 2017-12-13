CH53直升機窗框掉進小學操場 駐日美軍全面停飛該機型

美軍表示在安全檢查完成前，將停飛所有隸屬於普天間機場的CH53運輸直升機。（歐新社）

2017-12-13 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣宜野灣市普天間第二小學於當地時間今日早上10點15分發生一起異物墜落意外，原因竟然是一架駐日美軍CH53大型運輸直升機窗框零件掉入小學操場中，針對此次意外，美軍表示在安全檢查完成前，將停飛所有隸屬於普天間機場的CH53運輸直升機。

根據日本《共同社》報導，當時美軍CH53運輸直升機窗框零件掉落後，操場上有多達50名國小學童正在上體育課，有一名四年級男童被風壓彈起的碎石打中手背，受到輕傷。宜野灣市教育委員會負責人指出，學童與窗框零件的最短距離僅5公尺左右，假如該零件直接砸向學童，後果不堪設想。

沖繩縣知事翁長雄志同時也在該校向記者表明譴責態度，強調：「最應該受到保護的就是孩子們，物體墜落在操場正中央，這不能原諒。」官房長官菅義偉則證實發生了異物高空墜落事件，並表示這給學校相關人士及縣民造成了不安，「是不該發生的事情」。

美軍海軍陸戰隊基地司令洛克准將（Paul J. Rock Jr.）事後也到沖繩縣政府大樓，向副知事富川盛武針對CH53E直升機零件墜落事故致歉，並表示隸屬普天間機場的所有該機型直升機暫時停飛，藉此展開安全檢查。

CH53運輸直升機的窗框零件掉落於有多達50名國小學童在上體育課操場上。（歐新社）