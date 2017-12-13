全面施行衛生紙丟馬桶 南韓廁所將不會有垃圾桶

2017-12-13 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣許多地方都在推行衛生紙丟馬桶，以達到減少垃圾與環保的目的。南韓推行的手段更是直接，將於明年1月1日起，撤除所有公廁的垃圾桶，讓民眾不得不把衛生紙丟進馬桶。

據《韓國時報》報導，在南韓公廁使用的廁紙，都是可在水中溶解的，而垃圾桶會造成氣味、蟲子等公共衛生問題。至於經期婦女也別擔心，雖然沒有垃圾桶，但會放置衛生棉容器，以處理替換下來的衛生棉。

另外，為了保護隱私，當女清潔工在打掃男性洗手間；或者男清潔工在清掃女洗手間時，都會在廁所入口擺放告示。