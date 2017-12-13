金正恩再發狂語 「不惜代價成為世界最強擁核國」

北韓最高領導人金正恩昨天出席軍需工業大會的閉幕典禮時揚言，要不惜代價實現核武大業，成為世界最強的擁核強國。（法新社）

2017-12-13 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿提勒森今表示，美國願意在沒有預設條件下，與北韓展開直接談判，不過北韓最高領導人金正恩昨天出席軍需工業大會的閉幕典禮時揚言，要不惜代價實現核武大業，成為世界最強的擁核強國。

根據《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》報導，金正恩12日出席北韓第8屆軍需工業大會的閉幕典禮，他在大會上表彰研發「火星-15」洲際飛彈的工作人員，金正恩強調，將「不惜代價完成自主研製原子彈、氫彈、洲際導彈等戰略武器系統及實現國家核武裝的大業，取得歷史性的偉大勝利。」

金正恩揚言，北韓將持續增進自身核武實力，製造更多朝鮮特色的先進武器裝備，朝著世界最強核強國和軍事強國目標前進；北韓於上月底試射新型洲際彈道飛彈「火星15號」，號稱射程遠及美國本土，引起國際關注，並進行新一輪的經濟制裁。

美國國務卿提勒森則對於與北韓談判拋出風向球，他指出美國很務實，願意在沒有預設條件下，與北韓展開首次的直接談判，就算是先談天氣也好，但北韓的核武測試要先停下來，有一段安靜的時間，大家才好談。