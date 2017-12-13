美國國務卿提勒森：願無條件與北韓談判

2017-12-13 12:38

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國國務卿提勒森今天表示，美國很務實，願意在沒有預設條件下，與北韓展開首次的直接談判，就算是先談天氣也好，但北韓的核武測試要先停下來，有一段安靜的時間，大家才好談。

美國之前堅持北韓要放棄核武做為談判前提，提勒森今天在智庫「大西洋理事會」的演講內容接近中國先前所提出，但美國不願接受的「雙暫停」政策。

提勒森說，北韓已經為發展核武投資太多，美國沒有預期北韓會願意以放棄核武做為先決條件，川普總統也很務實，「我們要的只是開始談」，但美國也需要一段安靜的時間，以展現北韓做好了談判的準備。他說：「如果你們要的話，我們可以談談天氣。我們可以談談是要方桌還是圓桌。」大家至少先面對面坐下，然後為可能願意致力達成的目標設定路線圖。

他說，美國一直致力外交努力，包括制裁也是外交手段的一部分。他們不了解金正恩，他不像他父親或祖父，美國對他所知有限，他希望先認識金正恩，大家接著才能知道能把什麼東西拿上談判桌。

提勒森說，美國不能接受北韓擁有核武是因為不相信北韓只會用核武做為嚇阻，而會從中獲取商業利益，中俄都遵守某種程度的防擴散協定的約束，但美國不相信北韓不會擴散。北韓過去的紀錄證明，平壤不是一個可以信任的夥伴。美國當然也做了數項軍事行動的準備，以防止他的外交努力失敗，他並不希望見到美軍被迫發動先制攻擊。

提勒森說，美中的安全對話機制討論了北韓議題，除了他和國防部長馬提斯，還有參謀聯席會議主席鄧福德，除了討論北韓可能政局崩潰後的難民危機，還有確保北韓已經發展出來的核武不落入其它人之，如何具體去執行。他首次的亞洲之行，就已經明確表示，美國不尋求北韓政權的更替或崩潰，不尋求朝鮮半島加速統一，也不尋求讓美軍越過三十八度停戰線的理由，他們在會談中向中方保證，如果發生事故，美軍必須越過三十八度線，一定會在事故結束後退回三十八度線以南，美國唯一的目標就是朝鮮半島無核化。