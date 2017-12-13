逃出生天後...為拿手機衝入火場 工人成「霹靂火」

2017-12-13 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江寧波一間工廠於前日發生火警，一名員工竟為了要取回手機，轉身又衝進火場，接著再出現時，整個人已被烈火焚燒，幸好一旁的同事趕緊拿滅火器幫忙滅火，送醫急救後無大礙。

綜合中媒報導，浙江寧波市九龍湖鎮一間工藝品工廠前日發生大火，一名率先逃出的員工，想到自己的手機還在火場裡，決定冒險衝回火場。該名員工後來雖從火海中走出，但整個人已被烈火纏身，周圍的同事見狀趕緊拿滅火器上前滅火。

該名工人隨即被送往醫院治療，情況穩定沒有大礙。火災發生原因警消正調查中。