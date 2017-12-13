「我想吃巧克力派！」 脫北士兵將享終身免費吃

在吳青成想吃巧克力派的消息傳出後，南韓知名食品公司「好麗友」就送了100箱（9600個）巧克力派到吳青成所在的亞洲大學醫院。（圖擷取自好麗友官網）

2017-12-13 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕11月13日從南、北韓間北緯38度上的板門店叛逃到南韓的北韓軍人吳青成（音譯），在醫院恢復意識後，對南韓醫護人員表示：「我想吃巧克力派！」他這句話讓巧克力廠商聽到了，不僅要給他大量的巧克力派，還將給他終身免費享受巧克力派的福利。

先前吳青成的主治醫師李國鐘表示，吳青成想要吃南韓點心「巧克力派」，吳青成聽說北韓境內由南韓營運的開城工業區，裡面生產許多巧克力派。2000年代中期，巧克力派被作為零食供給在園區工作的北韓工人，成為北韓的人氣商品。

綜合媒體報導，在吳青成想吃巧克力派的消息傳出後，南韓知名食品公司「好麗友」就送了100箱（9600個）巧克力派到吳青成所在的亞洲大學醫院。好麗友說，「好不容易來到南韓的脫北士兵說『想吃巧克力派』，為了表示歡迎，所以送了巧克力派。我們知道士兵的狀態還沒有恢復，仍沒有辦法進食，所以先將巧克力派送給醫院的員工們。」好麗友也承諾，在吳青成出院後，會給予他終身免費享用巧克力派的權利。