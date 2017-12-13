Netflix推特發調侃文 用戶嗆批：恐怖！侵犯隱私

消費者對Netflix監控用戶的行為表示反感。（路透）

2017-12-13 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕國際影音平台Netflix日前在官方推特上，用自以為幽默的口吻發出一條訊息：「致53位《A Christmas Prince》的忠實觀眾，你們在過去18天內，每天都觀賞這齣戲，到底是誰傷害你？」，用戶紛紛表示不悅，認為Netflix的監控行為，侵犯了消費者的隱私。

許多用戶在底下留言，「非常恐怖！Netflix不但監控付費用戶，還在大庭廣眾之下批判用戶的行為，真的很不酷。」、「你又不是我媽！」、「完全無法忍受，有點噁心！」、「這樣一點都不幽默，一點也不明智，Netflix的小編可能要失去工作了。」、「Netflix可以告訴我誰看了五遍以上的實習醫生嗎？要不要順便幫我找老公。」

媒體專家表示，許多影音平台會收集消費者的資料，「目的是要了解收視習慣，以提供更好的個人服務」。不過像這樣直接放上官網，雖沒有指名道姓，還是會讓當事人感到不愉快。網路研究專家也指出，「有些用戶家中可能又有小孩，重複播放他們喜歡的影片可以獲得慰藉。」，Netflix這樣自以為幽默的給觀眾意見，甚至發文調侃，非明智之舉

Netflix發言人則回應，「會員的隱私對我們來說十分重要，這則訊息僅代表了目前的收視趨勢，我們並沒有洩漏任何可供辨認的個人資訊」。消費者們對此說法顯然不買帳，更持續在推特上表達不滿。