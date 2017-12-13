不掛國旗不奏國歌！俄羅斯仍開放冬奧選手參賽

俄羅斯奧會主席祖科夫表示，即便只能以「獨立身份」出賽，俄國奧會仍會竭盡力量，幫助選手參加南韓平昌冬季奧運。（路透）

2017-12-13 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕國際奧會（IOC）月初宣布將禁止俄羅斯參加明年2月舉辦的南韓平昌冬季奧運，但仍開放讓未涉及禁藥的俄羅斯選手以獨立身份參賽，消息傳出後，一度讓俄羅斯國內十分不滿，甚至揚言抵制，不過俄羅斯奧委會（ROC）官員昨日表示，將支持選手出賽。

綜合外媒報導，由於爆發集體濫用禁藥，國際奧會於本月5日宣布禁止俄羅斯參加南韓平昌冬季奧運，但允許未涉及禁藥的俄羅斯選手以「獨立身份」參賽，只不過，這些選手或隊伍只能稱為「來自俄羅斯的奧林匹克運動員」（Olympic Athlete from Russia），贏得的獎牌也不計入俄羅斯帳下，並以奧會會旗取代俄羅斯國旗，得獎時也不能演奏俄羅斯國歌，改奏奧林匹克會歌。

而在經過12日的一場閉門會議後，俄羅斯奧會主席祖科夫（Alexander Zhukov）表示，俄國奧會將竭盡一切力量，幫助選手參加平昌冬季奧運，並在近日與國際奧會展開協商，討論安排選手的參賽事宜，祖科夫強調，儘管過程中遭遇種種限制，但俄羅斯奧會仍表決通過，允許選手參賽，「我們的運動員必須前往南韓競賽，並為俄羅斯贏得榮耀」。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）曾在上週發表聲明，表示不會抵制冬季奧運，祖科夫則透露俄羅斯大約有超過200名運動員取得平昌冬奧的參賽資格，多數選手也都希望能夠前往南韓平昌出賽。