巴基斯坦議員怒批川普 被問是否放棄美簽證全惦惦

2017-12-13 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前決定，承認耶路撒冷為以色列首都，引起國際震盪。巴基斯坦議員們也對此表達強烈反彈，但被問到是否要放棄美國提供議員特有的入境簽證時，現場陷入一片寧靜。

根據《美國之音》報導，巴基斯坦33名參議員，近日在議會接連抨擊川普耶路撒冷案，一罵就罵了近5個小時。

其中一名議員，穆罕默德‧阿里‧薩義夫（Muhammad Ali Saif）詢問在場議員，如果大家真那麼很憤慨，那就應該放棄美國政府提供給議員的兩年簽證，此時，現場空氣瞬間凝結，沒有人願意回應這項要求。