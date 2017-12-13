美國推動稅改 歐5大經濟體財長憂心致函

川普強力推動美國稅改，包括英國、德國、法國、義大利、西班牙等歐洲五大經濟體財長聯署致函美國財長努欽 （Steven Mnuchin），指出美國稅改可能會損害國際貿易。（資料圖，法新社）

2017-12-13 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕川普強力推動美國稅改，包括英國、德國、法國、義大利、西班牙等歐洲五大經濟體財長聯署致函美國財長努欽 （Steven Mnuchin），指出美國稅改可能會損害國際貿易，違反國際雙重徵稅協定，要求美國遵守國際義務。

《Fortune》報導，這封信是由英國財政大臣夏文達 （Philip Hammond）、德國財長阿爾特邁爾 （Peter Altmaier）、法國財長勒梅爾 （Bruno Le Maire）、義大利財長帕多安 （Pier Carlo Padoan） 及西班牙財政大臣蒙托羅 （Cristobal Montoro） 連署，凸顯出歐洲擔心川普政府以稅改為由，推動「美國優先」的貿易歧視。

報導指出，這封信反對稅改法案中的相關規定，像是參議院法案中，為了防止企業將利潤轉到稅率較低的「稅基侵蝕」條款，或是法案中要求對外國在美子公司課徵20%的特種消費行為稅（excise tax）。

報導表示，美國財政部發言人回應，理解各國財長的看法，財政部正與國會緊密合作，以確定法案內容。