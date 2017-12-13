杭州辦2022亞運 傳數百台商、明朝古寺都被迫拆遷

中國杭西湖一景。（圖擷取網路維基百科）

2017-12-13 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州已取得2022年亞運會主辦城市，據報導，杭州市為了展現亮麗的新城市，全面進行大改造，但台商最密集的蕭山區數百台商，將被迫全部搬遷，已有台商宣告關廠或搬離，古蹟重點區的西湖週邊也將全面拆遷，包括跟靈隱寺齊名的明朝古寺海潮寺也難逃部份拆遷改造命運。

綜合媒體報導，杭州已在本月下達城市建設開工令，以「每年2-3條地鐵新開通」和「至少新建33個場館和亞運村」的速度，全面開工大改造；首當其衝的是蕭山區，是台商密集區，很多台商工廠被劃成地鐵出入口，數百家台商受影響，目前已有台商拿補償金關廠，也有整廠遷移到新開發區。

不少台商落腳當地逾20年，員工在當地生根，但拆遷之後，光是員工的抱怨及資遣都是很大的問題，且不少廠商員工達數千名，整個拆遷受衝擊員工數很可觀。

不止台商受衝擊，杭州主城區至少拆遷20個村、舊翻新改造22個村，西湖區拆遷預計年內徵地5,000畝，拆遷4,500戶，將改建成嶄新的產業園區，打算引進各種國際型專案，但新產業只是規劃，數百年古蹟就都難逃拆遷，明朝萬曆年間興建而成的望江門海潮寺，當年香火鼎盛跟靈隱寺齊名，不過將遭到拆除，海潮寺預計徵收周邊480戶進行拆遷，改造成占地8.5公顷的文化街區，變身成為「全新」的海潮寺，成為當地的新景點。