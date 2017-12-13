驚！古代企鵝身高177公分 體重和川普差不多

古企鵝身長177公分，體重可達101公斤。（法新社）

2017-12-13 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕企鵝向來被視為呆萌可愛的生物，但在紐西蘭發現的古新世（距今約6500萬至5580萬年前）企鵝遺骸，身高竟然達到177公分，體重估計有101公斤，和馮迪索的體重一模一樣，僅比美國總統川普少13磅（約5.9公斤）。

據《CNN》報導，現代最大體型的企鵝，莫過於皇帝企鵝，但平均身高也僅達4英尺（約121.9公分），體重為88磅（40公斤）。這具古企鵝骨骸，距今約5950萬至5500萬年前之間，被命名為Kumimanu biceae，在毛利語中代表著巨大和驚人的神話生物。

一群著名的古生物學家勘驗了古企鵝遺骸，古代鳥類專家梅爾（Gerald Mayr）指出，和現代的企鵝不同，古新世的企鵝鳥喙更長，羽毛可能是棕色的，而不是白色和黑色。雖然企鵝如今生活在寒冷地區，但古企鵝也許是在亞熱帶氣候中生存。相關研究刊登在《自然通訊》（Nature Communications）期刊上。

生物學家並不確定這種大企鵝為何沒殘留到今天，但有一些研究表明，有可能是被肉食性鯨魚掠食殆盡，或者是海豹和海獅等海洋哺乳動物崛起，和大企鵝爭奪食物。

古企鵝專家、紐西蘭奧塔哥大學地質學系教授福代斯（R. Ewan Fordyce）表示，古企鵝在恐龍滅絕後不久就出現，若繼續研究下去，應能發現動物進化歷史的更多資訊。福代斯說，現代企鵝是小紳士，而古企鵝是大紳士，總之企鵝一直都很酷。