英國推脫歐　號稱動物也將受惠

2017-12-13 00:30

〔中央社〕英國環境食品及農村事務部大臣戈夫（Michael Gove）今天說，英國脫離歐洲聯盟也將顧及動物。他承諾離開歐盟後，將提升動物的福祉。

法新社報導，這位2016年公投時的脫歐陣營大將表示：「我們的國家有許多人愛動物，所以我們努力使英國順利脫離歐盟（EU），不僅僅是為了公民，也是為了我們所愛及珍惜的動物。」

戈夫提出一份法律草案，目的是將動物有知覺能力的概念納入英國法律，並增加對虐待動物者處以刑期的新規定。

他說，英國脫離歐盟後，可以對環境甚至動物福址訂定更高的標準。