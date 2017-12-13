銀行和企業紛紛誓言 加速擺脫化石燃料

2017-12-13 00:14

〔中央社〕大型銀行和企業今天紛紛誓言，決加速擺脫造成全球暖化的化石燃料，正在巴黎集會的世界各國領袖則致力尋求釋出新資金，讓全球經濟轉型至採用更潔淨能源。

距離全球195國簽署避免氣候變遷最糟景況的巴黎氣候協定已歷經兩年，世界銀行（World Bank）今天表示，它將自2019年起停止對石油和天然氣探採提供融資，這類融資目前占世界銀行貸放組合約2%。

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）倡議召開的約60位領袖與會高峰會場邊，法國保險業者安盛集團（Axa SA）表示，它將加速撤出對碳產業投資，將從煤占營收逾3成的企業撤離25億歐元（29億美元）投資。

荷蘭國際集團（ING）表示，至2025年前它對燃煤發電「將逼近零曝險」，且全球逾200個機構投資人今天宣布，它們將對包括英國石油（BP）、空中巴士（Airbus）、福斯汽車（Volkswagen）和嘉能可（Glencore）等全球最大溫室氣體排放企業升高施壓，要求更綠化。這些機構投資人管理的資產合計高達26兆美元。

高峰會與會者則警告指出，為達成巴黎氣候協定的既定目標，即抑制全球暖化至較工業化前水準升溫攝氏2度以下，必須投資數兆美元在乾淨能源科技上。

在美國總統川普（Donald Trump）今年6月宣布，美國將會退出2015年巴黎氣候協定後，馬克宏號召舉行這場高峰會。約200名抗議人士今天走上巴黎街頭，要求法國別再對化石能源支付任何一毛錢。