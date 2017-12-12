特斯拉卡車接到大單！百事可樂預訂100輛Tesla Semi

2017-12-12 23:09

〔記者盧永山／綜合報導〕根據路透報導，百事可樂（PepsiCo）已向美國電動汽車大廠特斯拉預訂了100輛Tesla Semi電動卡車，這是目前特斯拉接到的最大筆卡車訂單。百事可樂1名主管表示，降低燃料成本和排放量，一直是該公司追求的目標。

特斯拉一直試圖說服美國貨運業者，特斯拉有能力打造一輛價格合理，並有有長距離和載貨能力的電動卡車，可與價格雖然相對較低，但無法經過時間考驗的柴油卡車相抗衡。

但Tesla Semi的預定量一直不是很理想，因電動商用車市場發展面臨眾多不確定性。產業經濟研究公司FTR表示，目前北美地區每年只能生產約26萬輛重型8級卡車。

先前沃爾瑪、車隊運營商J.B． Hunt 運輸服務公司、和食品服務分銷公司Sysco等十幾家公司，都向特斯拉預訂了Tesla Semi。截至目前為止，Tesla Semi總預訂量為267輛。

百事可樂未來打算將Tesla Semi分配在製造工廠和零售商之間，並在特斯拉執行長孟斯克承諾的500英里（800公里）範圍內，直接向零售商銷售零食和飲料。

百事可樂子公司菲多利（Frito-Lay）北美供應鏈總監歐康諾（Mike O‘Connell）表示，百事可樂在美國擁有近1萬輛大型卡車組成的車隊，這次預訂的Tesla Semi也將成為車隊一份子，百事可樂計畫到2030年，將整個供應鏈的溫室氣體排放總量至少減少20%。

特斯拉是在上個月發布Tesla Semi，預計到2019年將開始投產。歐康諾拒絕透露百事可樂的預訂價格、預計交車時間的時間。剛開始Tesla Semi的預定價格為5000美元（約新台幣15萬元），現在已經漲到了約2萬美元（約新台幣60萬元）。