英作家搞假食評 自家後院捧成倫敦最佳餐廳

巴特勒網站上的精美食物照均是經由海綿、馬桶漂白錠染色後而成的美食。（圖取自富比士Forbes）

2017-12-12 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國自由作家巴特勒經營的美食評論部落格，被知名旅遊網站TripAdvisor評選為最佳餐廳，每張照片盡是令人垂涎欲滴的美食照，但若不是他自揭真相，外界恐很難想像一切都是假的！

綜合媒體報導，巴特勒（Oobah Butler）昔日以每則10英鎊（約400元新台幣）的代價幫不同餐廳撰寫假食評為生，有天他突發奇想，將自己家的後院改造成「達維琪的小屋」（The Shed at Dulwich），並架設網站。

巴特勒的「達維琪的小屋」餐廳於今年4月開張，當時的排名雖敬陪末座，但他藉著不提供菜單，也不公開餐廳地址，僅接受預約等技巧，以營造神祕感。巴特勒並找親朋好友為他的餐廳撰寫假評論，還請名人代言，沒想到今年11月，竟被知名旅遊網站TripAdvisor評選為倫敦最佳餐廳。

TripAdvisor和外界沒想到的是，網站上的精美食物照居然是經由海綿、馬桶漂白錠染色後而成的美食。例如在一張像是培根雞蛋的美食照中，沒人曉得那其實是巴特勒的腳所偽裝成的。巴特勒在自己的紀錄影片中表示，「他們正在看我腳底的照片，然後流著口水。」

巴特勒事後向TripAdvisor坦承騙局後，TripAdvisor隨即將巴特勒的網站移除，結束了這場鬧劇。