美臀新娘加勒比海度蜜月 衰被護士鯊咬一口

擁有美臀的莎拉當時正在清澈的海水中漫游，不料一條護士鯊慢慢逼近，並一口咬住莎拉的左手小手臂。（圖擷取自影片）

2017-12-12 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕許多新婚夫妻都會出門度蜜月，一對外國新人前往擁有湛藍海水的加勒比海地區，打算留下美妙的蜜月回憶，不料美臀新娘卻意外地被在海中共遊的護士鯊咬住手臂，嚇得新娘抽回手臂趕緊遊走。

根據《每日郵報》報導，美國新婚夫妻埃文·卡羅爾（Evan Carroll）與莎拉·伊里格（Sarah Illig）日前到加勒比海度蜜月，從埃文拍攝的影片可以看見，擁有美臀的莎拉當時正在清澈的海水中漫游，不料一條護士鯊慢慢逼近，並一口咬住莎拉的左手小手臂，突如其來的舉動，讓莎拉痛得趕緊抽回左手並火速游走。

莎拉對媒體指出，當時聽見水波聲響，再感覺到自己的手臂被夾住，當下以為是丈夫在開玩笑，但「不到一秒鐘的時間，我意識到有多痛」，接著看見一隻鯊魚出現在我眼前，該對夫妻把影片放上YouTube、Facebook與Instagram等社群、影音平台。

莎拉希望能夠透過親身經歷，提醒民眾在海中遊玩要注意安全，許多外國網友亦相當關心她的傷勢，莎拉則表示，傷口已經縫合，原本擔心會遭受金黃色葡萄球菌感染，但目前為止復原狀況良好。

鯊魚是加勒比海地區的觀光賣點，除非被激怒，否則很少主動攻擊人類。

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