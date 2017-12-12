美智庫公布明年高風險衝突 美朝居首 中國在南海動武也納入

美國智庫外交關係協會旗下的預防行動中心公布一份最新的調查，指出2018年有8個衝突被認為風險最高，其中美國與北韓爆發軍事衝突的風險最高。此外，中國與一個或多個東南亞國家因南海主權爭端而動武，也被列在這8個衝突之一。照片為上海的中國海軍。（資料照，美聯社）

2017-12-12 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）旗下的「預防行動中心」（Center for Preventive Action）公布一份最新的調查，調查指出2018年有8個衝突被認為風險最高，其中美國與北韓爆發軍事衝突的風險最高。此外，中國與一個或多個東南亞國家因南海主權爭端而動武，也被列在這8個衝突之一。

根據《美國之音》（VOA）報導，這項在今年11月進行的調查是由隸屬於美國外交關係協會的預防行動中心所公布，參與調查的436名美國政府官員和外交政策專家認為，2018年有8個衝突風險最高，其中美國與北韓的軍事衝突位居第一、伊朗與美國或美國的盟友發生衝突則位居第二。當然，這8個高風險衝突中也包括中國與一個或多個東南亞國家，因南海主權爭端而發生的武裝衝突。

預防行動中心的主任史泰爾斯（Paul Stares）表示，隨著全球爆發武裝衝突的風險增加，美國必須做出更明智的選擇，決定把關注的焦點與資源放在哪裡，避免可能帶來代價高昂的軍事接觸。史泰爾斯指出，美國過去基本上可被視為一個恆量，但如今美國卻是世界上「最不可預測的行為者」，美國得被歸類在「不可預測的這一邊」。

其他衝突風險最高的5個分別是：對美國關鍵基礎設施和網路發動破壞性的網路襲擊；俄羅斯與北約國家因為俄羅斯在東歐的強勢行為，發生有意或無意的軍事衝突；恐怖分子對美國本土或美國的盟國發起大量人員傷亡的恐怖襲擊；敘利亞政府軍試圖重新控制地盤導致暴力升級，加劇美國、俄羅斯、伊朗等相關國家之間的緊張；塔利班叛亂活動及阿富汗政府可能停擺，導致阿富汗暴力與不穩定增加。