刀鋒戰士傳獄中占公共電話太久 與獄友鬥毆受傷

2017-12-12 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕南非知名的截肢短跑選手皮斯托里斯（Oscar Pistorius）有著「刀鋒戰士」、「刀鋒跑者」等綽號，但他在2013因槍殺女友遭判刑入獄，如今更傳出他在獄中占用公共電話過久，與獄中另一名嫌犯產生口角並發生鬥毆，受到輕傷的消息。

南非網站《艾歐爾新聞》（IOL NEWS）今（12）日報導，根據矯正署發言人恩蘇馬羅（Singabakho Nxumalo）的說法，皮斯托里斯本月6日在特殊照顧部門使用公共電話時，因占用時間太長引起另一名嫌犯的不滿，雙方產生口角並爆發肢體衝突，事件目前正在調查中。

皮斯托里斯是帕拉林匹克運動會（Paralympic Games，殘奧會）100、200、400公尺短跑的紀錄保持人，曾奪下6面帕奧運金牌，但他因一時衝動在2013年2月14日於家中槍殺名模女友瑞娃．史蒂坎（Reeva Steenkamp）。

皮斯托里斯在初期一再聲稱案發當時以為有入侵者闖入主臥室中的浴室，才會用手槍對著浴室門連開4槍，法庭原先也以誤殺罪名判處他6年徒刑。但經上訴後，法庭將罪名提升為謀殺罪，改判13年5個月。皮斯托里斯目前在設有關押殘疾罪犯設備的普勒托利亞（Pretoria）一處監獄中服刑。