利用社群網站招募德國線人？中國外交部：捕風捉影

2017-12-12 20:53

〔即時新聞/綜合報導〕日前德國國內情報機構聯邦憲法保衛局(Office for the Protection of the Constitution)指責中國政府利用全球最大商業社群網站「領英」(LinkedIn),創立假帳號,偽裝成獵人頭公司、諮詢公司、智庫或科學研究機構人員,進行諜報行動。對此,中國外交部發言人陸慷說,德方的調查「完全是捕風捉影、毫無根據」。他甚至喊話德國政府部門「多說一些負責任的話,多做一些負責任的事」。

綜合媒體報導,德國聯邦憲法保護局經過長達數月的調查發現,中國情報機構在社群網站上使用虛假賬號,大規模招募德國線人。據德國憲法保護局公佈,虛假帳號中有號稱就職於杭州一家諮詢公司人事部的Allen Liu、帳號顯示是RiseHR公司獵頭的Rachel Li、自稱在中歐發展研究中心擔任秘書長助理的Lily Wu,以及其他總數8個假帳號。且這8個假帳號中的德國聯絡人中,包括聯邦議員和科學家。

憲法保護局表示:「一萬多名德國人有這樣的經歷。而這只是冰山一角。還有大量未被發現的假賬號。」憲法保護局提醒那些曾經「落入圈套」的德國人時,他們通常的反應都會很驚訝。其中一些人說,原本只想為改善「德中關係」做點貢獻。

德國情報機構主管漢斯-格奧爾格·馬森(Hans-Georg Maassen)認為,這些努力是「向議會、政府各部和行政部門進行大範圍滲透的嘗試」。

對此,社群網站「領英」的發言人比利·黃(Billy Huang)則在聲明中表示:「我們平台的安全性和保護措施始終是一個首要問題。」領英表示,已註銷被德國官員認定為間諜的用戶,但帳號的數量不願意透露,僅表示內部正在調查中。

據了解,「領英」是能在中國運營的少數社群媒體公司,因為領英嚴格遵守了中國規定,與政府有密切關係。根據德國的調查,中國的間諜一旦與德國公民建立聯繫,會逼迫對方提供敏感信息,並用金錢作為交換。