日本新幹線重大意外 列車行駛中龜裂、漏油

日本新幹線昨（11）日驚傳車廂轉向架龜裂且有漏油的情形，這場意外讓車上千名旅客被迫換乘其他列車，日本運輸安全委員會今（12）日也認定此事件為重大意外，並開始調查原因。（資料照，彭博）

2017-12-12 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本新幹線昨（11）日驚傳車廂轉向架龜裂且有漏油的情形，這場意外讓車上千名旅客被迫換乘其他列車，日本運輸安全委員會今（12）日也認定此事件為重大意外，並開始調查原因。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，這輛由博多開往東京的東海道．山陽新幹線希望號，昨日在中途停靠名古屋站時發現車台有龜裂的現象，連結機件與車輪零件也出現燒焦的變色。

負責營運的JR西日本公司表示，這輛列車在11日從博多站出發，抵達第一個停靠站小倉站時，就有列車服務員反應聞到疑似燒焦的味道，列車車長也隨即檢查車廂，並在停靠岡山站時由人員上車調查，的確發現有機械發出異響，但當時判定並不影響行駛，因而繼續駛向東京。然而，就在抵達京都站附近時，就連車長也聞到有異味，人員在名古屋站檢查列車底盤時發現有漏油的情形，判定該列車無法繼續行駛。

運輸安全委員會認定此情況可能會導致重大事故，認定為重大意外，今天派出3名事故調查官前往調查原因，這也是2001年成立事故調查委員會以來，新幹線首次遭到認定出現重大意外。

本次事件讓車上約1000名旅客被迫在名古屋站換乘其他車輛，JR西日本公司也表示將會詳細調查原因。