長頸鹿立大功！英罕病女童首度開口說話

正逢牙牙學語的年紀，但坎貝爾就是不開口說話，讓媽媽心急如焚。（圖擷取自《BBC》）

2017-12-12 21:07

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕英國一名女童自小就罹患怪病，從不開口說話，也拒絕跟任何人交談，直到某天造訪野生動物園後，改變了她的一生，看見了動物園裡的長頸路後，該女童便向工作人員開口說話，讓全家人卸下心中的大石。

根據《BBC》報導，英國蘇格蘭6歲的女童坎貝爾（Poppy Campbell）從1歲半後開始就不說話，正逢牙牙學語的年紀甚至連一點哭聲都沒有，讓母親心急如焚。醫生先是診斷出坎貝爾罹患了中間小孩症候群（Second Child Syndrome），認為坎貝爾有姊姊當她的代言人就足夠，不需要開口說話，後來其他醫生又診斷出，坎貝爾是得了選擇性緘默症（Selective Mutism），其實是有說話的能力，但在特定場合就是不能開口說話。也有醫生認定，坎貝爾是語言協調能力喪失症（Speech Dyspraxia）再加上選擇性緘默症的患者。

坎貝爾的母親嘗試過許多的方法，如寫字卡教她唸等，情況都未能獲得改善。直到坎貝爾3歲半至野生動物園參觀時，竟然主動開口向工作人員說話。因工作人員允諾坎貝爾可以協助照顧長頸鹿，坎貝爾離開時則向工作人員說：「謝謝你讓我做這份工作，牠們是我最愛的動物。」隨後更向母親表示，「我愛你！」讓全家人是又驚又喜。

在語言治療師及幼稚園師長的幫助下，坎貝爾漸漸的重拾說話的能力，現在母親還要不時的叮嚀她，「話不可以太多。」原本坎貝爾上小學後，需要長期的語言治療課程也取消了，現在的她是一個活潑開朗的小女孩，有人曾詢問她為什麼會喜歡長頸鹿，她表示，「因為牠們有藍色與紫色的舌頭，還能吃生菜！」而該野生動物園經理也表示，坎貝爾的故事非常感人，會替她好好感謝長頸鹿一番。