美聯邦法院否決川普要求 跨性別者明年起可入伍從軍

美國聯邦地區法院法官柯勒-柯特里今（12）日做出判決，否決了川普與其執政團隊要求的延後跨性別人士從軍起始日，跨性別者明年1月1日起便得以入伍。照片為位於阿富汗的美軍。（資料照，法新社）

2017-12-12 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今年7月曾在推特上表示，他會禁止跨性別者從軍，因跨性別軍隊無法「以任何身分」服役，更會出現「龐大」醫療支出和紊亂。川普與其執政團隊因此要求延後跨性別人士從軍的起始日。但美國一名聯邦法官今（12）日否決了這項要求，跨性別者明年1月1日起便得以入伍。

綜合外媒報導，美國聯邦地區法院法官柯勒-柯特里（Colleen Kollar-Kotelly）今日判決，川普政府無法證明軍方1月1日接受跨性別者，會給政府帶來「無法挽回的傷害」，因而拒絕延後跨性別人士從軍的起始日。

這項政策最初由歐巴馬（Barack Obama）在執政時頒布，國防部本應在今年7月1日起接受跨性別人士入伍，但國防部長馬提斯（Jim Mattis）將期限推延至明年1月1日，以待進一步審查。美國司法部更在上週訴訟進行時，要求聯邦地區法院再將期限從1越往後延。

但如今這項判決拒絕將期限往後延長，政府的律師引述國防部代理副助理部長希柏特（Lernes Hebert）表示，1月的期限將會給司法部與軍方帶來極大的負擔。但法官並不睬理，判決中寫道：「被告（政府）在將近一年半的時間裡，已有機會為跨性別者入伍作準備。」

國防部發言人伊斯特本（David Eastburn）少校表示，因應判決結果，軍方目前已在規劃準備明年1月1日起徵召跨性別者入伍。