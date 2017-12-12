川普耶城政策 歐洲各國跟進聲浪慘澹

2017-12-12 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在日前承認耶路撒冷是以色列首都，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）原本預料將有其他國家會跟進，但歐洲的跟進情況卻相當慘澹，只有零星的幾個反伊斯蘭政客響應，而且這些人的政治力量也不大。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，支持川普這項政策的歐洲領袖大多反伊斯蘭或與極右翼有所連結，其中最受矚目的是捷克總統齊曼（Milos Zeman）。齊曼號稱捷克版川普，對於此次歐盟的回應，他批評歐盟「懦弱」，更指控歐盟讓「支持巴勒斯坦的恐怖運動」主導關於以色列的討論。但捷克總統大致為虛位元首，且捷克外交部表示，他們視耶路撒冷為以色列與未來巴勒斯坦兩國的首都。

其他響應川普政策的歐洲領袖包括荷蘭反伊斯蘭自由黨（PVV）黨魁懷爾德斯（Geert Wilders）與奧地利的極右翼領袖史特拉赫（Hans-Christian Strache）。懷爾德斯在上週透過推特表示，耶路撒冷「是以色列完整、永遠的首都」。懷爾德斯更呼籲，全體熱愛自由的國家，都應將大使館遷至耶路撒冷。但懷爾德斯已被排除在政府之外，在今年3月荷蘭的國會大選後，所有主流政黨都拒絕與他結盟。

史特拉赫曾在9日《使者報》（Kurier）刊出的訪問中表達對耶路撒冷的立場，史特拉赫說：「將大使館遷到耶路撒冷，同樣是我們的願望。」但史特拉赫在該訪問中也顯得不確定能否促成遷館，同時他對遷館的影響力也相當有限。即便史特拉赫的自由黨正與中間偏右人民黨領袖庫爾茨（Sebastian Kurz）談判籌組聯合政府，庫爾茨卻已在上週表明他們對耶路撒冷的政策不變。

可見川普的耶城政策引起世界多國的反彈，但卻鮮少國家或領袖給予支持。