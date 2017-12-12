強推「煤改氣」讓全國陷氣荒 中網友酸：像搞大躍進

中國強硬推行「煤改氣」政策，使天然氣價格大漲，供應緊張，許多地區必須限氣、停氣，狀況也於華北地區，開始蔓延到南方，中國陷入全國缺氣危機。（路透）

2017-12-12 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國強硬推行「煤改氣」政策引發民怨，雖然緊急暫緩政策，但許多民生煤爐都遭拆除，無法燃煤取暖，另外強制推行天然氣的結果，不但使天然氣價格大漲，供應緊張，許多地區必須限氣、停氣，原本狀況僅限於華北地區，但最近也開始蔓延到南方，中國陷入全國缺氣危機。

綜合中國媒體報導，中國「煤改氣」政策使得天然氣價格大漲，中國華北地區天然氣供應緊張，加上境內因天氣寒冷，天然氣使用量遽增，使天然氣一度漲超過100％，中國當局出面關切，要求南方天然氣調度至北方各省，11月下旬後，南方也開始出現天然氣供應問題。

一位了解內情的專家透露，當前天然氣緊張狀況較嚴峻，尤其供暖、家庭用氣也出現緊張，考慮到馬上要進入嚴冬，天然氣用量恐進一步提升，值得注意的是，之前停氣、限氣還只發生在華北地區，但最近已向南方蔓延，並出現在浙江、江蘇、湖北等地，甚至西南地區的雲南也在限氣之列。

除了民生問題外，許多工廠也不堪氣價暴漲而降低開工率或甚至直接停業，北方大約是從11月15日啟動供暖，多地的液化天然氣出廠價就以每天約200-300元人民幣（下同，約900~1350元台幣）的速度往上飛漲，12月1日出廠均價已到每噸7000元（約31500台幣）以上，甚至一度達到9400元/噸（42300元台幣）的創歷史新高。

隨著許多以天然氣為原料的甲醇工廠宣布減產或停業，尿素和甲醇產品將受到衝擊，明年春季施肥旺季到來後，價格可能會大幅上漲。

許多中國網友紛紛痛批：「煤改氣，也不想想要改多少，安排統籌工作都沒做好，還在冬天搞煤改氣」、「官員才不會沒有取暖設備。是誰在這場大躍進一樣的運動中最倒霉的」、「沒有按部就班搞大躍進」、「化肥漲價，糧食是不是也要漲價？」、「以夢取暖鑄就復興強國。」