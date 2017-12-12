17女控川普性騷擾 民主黨籲國會立即調查

3名指控川普惡行的女子上完節目後，便召開記者會，希望相關單位能重視此議題。（路透）

2017-12-12 17:05

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕去年美國大選期間曾出面指控川普性騷擾的3名婦女，昨（11）日上電視節目再度談及此事，並召開記者會呼籲國會應立即對川普展開調查，而數度否認此案的白宮，也再度表示，不予理會莫須有的指控。不過有56名民主黨黨員簽署信件，要求國會徹底調查，指出目前仍至少有17名女子指控川普的不當行為，相關單位應該還她們一個清白。

綜合媒體報導，3名表示自己曾遭川普性騷擾的婦女利茲（Jessica Leeds）、霍威（Samantha Holvey）和克魯斯（Rachel Crooks），日前上美國《NBC》知名節目談及數十年前川普的性騷擾案，其中利茲表示，自己遭到川普襲胸，且川普的手還差點伸進裙底內，讓她無法忘記此夢魘。而克魯斯指出，川普曾強吻她，霍威則談到2006年參選美國佳麗時，川普擅自闖進後台的更衣室。

3名指控川普惡行的婦女上完節目後，便召開記者會，希望相關單位能重視此議題，不要讓更多的女性受害，而民主黨56名黨員則出面聯署寫信至國會，要求當局立刻對川普展開調查，也透露目前有17名女子曾遭到川普性騷擾。對面川普性騷擾案件，白宮昨（11）日則發出聲明強調，她們的說法不實，且個案都有爭議，甚至背後與政治意圖有極大的關聯。