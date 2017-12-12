脫歐日期不改變 梅伊：談好夥伴關係才付分手費

英國首相梅伊（Theresa May）強調，2019年3月29日脫歐不會改變，在確認未來貿易夥伴關係之前，不會支付歐盟350億至390億英鎊的分手費（約新台幣1.4兆至1.56兆）。（歐新社）

2017-12-12 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn），在下議院發言時呼籲英國脫歐要延到2019年3月之後，才能獲得更好的交易談判。英國首相梅伊（Theresa May）則強調，脫歐就是在2019年3月29日不會改變，而且在英國與歐盟確認未來貿易夥伴關係之前，不會支付350億至390億英鎊的分手費（約新台幣1.4兆至1.56兆）。

據《獨立報》報導，柯賓質疑政府在12月8日與歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）的協議，是受到欺騙才簽下的。如果脫歐日期延後，能更好地去處理國民的工作和經濟問題，那麼他相信整個國會，或者整個英國，都願意延遲完成協議。

梅伊則說，2019年3月29日那一天，「我們就要離開歐盟了」。梅伊表示，這就是英國人投票的意思，這就是這個政府要做的。

保守黨議員戴維斯（Philip Davies）詢問梅伊，當國內持續實施緊縮政策時，為何要向歐盟支付數百億英鎊？梅伊對此親口證實分手協議的金額，就在350億至390億英鎊之間。但她指出，除非雙方談好夥伴關係，否則英國政府不會付錢給歐盟。