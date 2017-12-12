女乘客機上抽煙被糾正 威脅殺光班機所有人

西南航空傳出機上女乘客抽煙被糾正，威脅殺光所有人。（圖擷取自Youtube）

2017-12-12 15:37

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕近日的天空極為不平靜，美國西南航空一架內陸班機傳出機上有女乘客躲在廁所內抽煙，空服員知悉後前往阻止，而該名女乘客突然暴怒，揚言要殺光機上所有的人，該班機落地後，女乘客隨即被警方逮捕。

綜合媒體報導，美國西南航空從波特蘭飛往薩克拉門托的WN2943班機，9日傳出機上1名24歲的女乘客庫爾韋洛（Valerie Curbelo）在機上的洗手間內抽煙，當班空服員察覺異狀後，立即向前勸導，而庫爾韋洛則惱羞成怒，數度要對空服員動手，甚至威脅殺光機上的所有人。

西南航空公司昨（11）日發出聲明表示，WN2943班機共有136名乘客及5名機組人員，維護乘客與機組人員的安全是我們的首要任務，絕對嚴懲所有潛在的威脅。事發當時，當班的機師隨即通報地面管制員，直到飛機平安落地後，且待所有乘客下機，警方才將庫爾韋洛逮捕到案。庫爾韋洛事後接受訪問時表示，因為自己感到焦慮，才想在廁所抽煙。而對面其他乘客所拍的影片，庫爾韋洛則回應，那個人不是我。

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