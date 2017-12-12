遭霸凌小男孩哭訴影片感動全球 不料案情出現轉折...

有網友發現瓊斯母親疑似為種族主義者，曾在網路上多次發表白人優越感言論，甚至還帶著包括瓊斯在內的幾個孩子，一起揮舞著「邦聯」旗。（圖擷自twitter）

2017-12-12 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州一名小男孩瓊斯（Keaton Jones）在當地時間上週六（9日），於母親前往學校接他時，淚眼道出自己在學校被霸凌的經過，並詢問為什麼有些人以傷害人為樂？影片一出，立刻引起全球廣大網友瘋傳、討論，許多名人也出聲譴責這樣的行為，但案情最近出現逆轉，有網友發現其母親疑為種族主義者，曾帶著包括瓊斯在內的幾個孩子，一起揮舞著「邦聯」旗。

綜合外媒報導，瓊斯的母親上週六再前往學校載兒子時，兒子先是嚴肅的問：「我真的很好奇，為什麼他們喜歡、享受霸凌，去欺負那些無辜的人？」說著說著眼眶就紅了，瓊斯說學校裡有同學取笑他的長相，還將午餐的牛奶跟火腿倒在他的身上，嘲諷根本沒有人要跟他當朋友，他一邊說一變掉下斗大的淚珠，表情滿是痛苦與委屈。

該影片被PO上網後，立刻吸引全球網友關注，超過2000萬人次觀看，許多名人也出聲譴責這樣的行為，紛紛為男孩送暖，其中UFC主席懷特邀請瓊斯到UFC的總部一遊；超級英雄「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）亦邀請他出席電影的首映禮，以示支持；百大電音DJ Zedd也邀請他出席他任何一場演出，住宿與機票錢他全都包下。場演出，住宿與機票錢他全都包下。

不過案情最近出現逆轉，有網友發現瓊斯母親疑似為種族主義者，曾在網路上多次發表白人優越感言論，甚至還帶著包括瓊斯在內的幾個孩子，一起揮舞著「邦聯」旗；美國南北戰爭時，支持畜黑奴的南方幾個州組了「邦聯」來對抗「聯邦」，對「邦聯」表達支持之意，常被視為白人種族優越者。

當瓊斯以及他母親等人揮舞著邦聯旗的照片被曝光後，瓊斯臉書隨即關閉，原本對孩子一邊倒支持的網友也開始出現分裂，一派人認為此事一碼歸一碼，不管他母親做了什麼，他們都仍然會聲援這個被欺凌的孩子；另一批人則懷疑整起事件可能都是一場精心策劃的騙局，懷疑小男孩和母親拍攝影片來博取同情與關注。

而之前對男孩送暖的好萊塢明星則不以為意，他們認為瓊斯只是小孩，他只是跟著家人，自己並沒有種族優越的成分在，會繼續邀請孩子來參加之前所允諾的活動，但也會對種族主義表達譴責。