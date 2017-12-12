反諷川普！ 法砸10億研究氣候變遷「讓地球再度偉大」

2017-12-12 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今年中宣佈退出對抗氣候變遷的巴黎協定，法國總統馬克宏則投入3000萬歐元研究氣候變遷，並稱此計畫為「讓地球再次偉大」，反諷川普競選總統時的「讓美國再次偉大」口號。

綜合報導，法國總統馬克宏週一（11）在巴黎舉辦的「一個星球高峰會」中「科技為地球」的活動上表示，由於美國退出巴黎氣候協議，使法國緊接成為氣候研究者的贊助國。馬克宏以「讓我們的地球再偉大」（make our planet great again）稱呼法國的贊助計畫，反諷川普「讓美國再度偉大」的競選口號。

馬克宏稱，「我們當前的主要遠景之一，是應對氣候變化挑戰，以及增進各位（被贊助者）的研究和計畫，並確保各位在氣候研究方面有更多貢獻」。

其中一位獲贊助者，德克薩斯大學奧斯汀分校的卡密兒·帕馬森（Camille Parmesan）表示，法國的贊助計畫「給了我心理上的支持，讓我知道有國家元首重視我的工作」。該計畫將投入3000萬歐元（約新台幣10億元），目前有18人接受贊助，其中13位為美國研究員；高級研究員有機會獲得高達150萬美元（約新台幣5千萬元）的研究經費；此計畫5年間可提供50名科學家工作機會，往後也會選出更多受贊助單位與研究者。