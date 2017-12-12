駁斥日盯電視8小時 川普推特罵記者是白痴

美國總統川普近日被披露，日盯電視至少4小時，且邊看邊推特罵人。川普隨後也在推特上撰文駁斥，批媒體寫假新聞。（法新社）

2017-12-12 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日被《紐約時報》披露，日盯電視至少4小時，且邊看邊推特罵人。川普隨後也在推特上撰文駁斥，痛批媒體寫假新聞。

川普在文中表示，「又一篇不實的爆料文，這次換成了紐時，宣稱我一天看4至8小時電視，這是錯的！事實上，我很少、甚至從來不看那幾家製造假消息的媒體，諸如《CNN》與《MSNBC》，以及《CNN》主播勒蒙（Don Lemon）播報新聞，因為我認為他是電視上最愚笨的人」。

《紐時》日前刊出長篇報導，文中引述親近川普者的說法，指出他清晨起床後，首要任務便是打開電視，收看《CNN》快報、《福斯電視》台節目，偶爾也會轉到《MSNBC》頻道觀看脫口秀，一天下來約耗費4到8小時。此外，川普有時候會在屋內邊看電視，同時發布推文，替自己辯護或開砲。

其實川普過去就曾針對看電視一事做出回應。川普指出，「我不喜歡看太多電視。我知道那些不認識我的人，他們很喜歡說我愛看電視，但那是騙人的，你懂的，假記者、假來源，相較於看電視，我反倒花更多時間在閱讀大量文件」。