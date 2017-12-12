華裔女鋼琴家哺乳2歲幼兒 遭美國廉航趕下機

美國廉航精神航空，傳出將在機位上哺乳的華裔女鋼琴師趕下機。（彭博）

2017-12-12 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國華裔女鋼琴家芮美（Mei Rui），於12月8日和年邁的父母與她的2歲幼兒，搭乘美國廉航精神航空（Spirit Airlines），她在機位上幫小孩哺乳，卻遭精神航空機組人員要求下機。

據《華盛頓郵報》報導，芮美說，她想要先餵飽孩子，讓他接下來3個小時的飛行時間安安靜靜，避免過度吵鬧造成其他人的困擾。此時有空姐前來提醒她，幼兒必須坐在座位上，飛機才能起飛。

芮美回憶，當時飛機艙門還打開著，許多人仍然在走道上走來走去，而她回覆空姐哺乳只要再兩分鐘就好，如果中斷那小孩就會開始哭鬧，並保證在飛機門關起來之前一定會完成哺乳。接著幾名空服員就在機艙前方討論此事，芮美決定停止哺乳，結果幼兒真的開始哭喊起來。

此時空姐要求芮美下機，華裔女鋼琴家不理解地問道，如果她把孩子安置在座位上並綁好安全帶，為何她必須要離開？最後機組人員決定要求所有乘客重新登機，芮美一走下飛機，就看到航警和一名精神航空公司的代表在等她，代表直說「妳不被允許搭機。」

芮美想知道自己為何被拒絕登機，對方則說「因為你不服從。」芮美進一步詢問是哪一部分沒有符合機組人員的指令？但代表拒絕回答更多細節。芮美希望對方設身處地為她著想，但代表卻說「我可以向妳保證，這不會發生在我身上。」

精神航空隨後在一項官方聲明中表示，公司記錄顯示，一名乘客多次拒絕遵守機組人員的指令，而且為了保護員工和乘客安全，所有人在起飛和著陸前都應該在座位上繫好安全帶。精神航空對於造成旅客的不便非常抱歉，已向乘客全額退款。

據芮美的簡歷中記載，她畢業於耶魯大學，擁有分子生物物理學、生物化學與音樂學位，從10歲起開始演奏古典鋼琴，並於2015年獲得葛萊美獎提名。芮美的父母是中國文化大革命的受害者，從機上被趕下來後，苦等行李一個多小時，一回到家父親就心臟病發，送到急診治療。