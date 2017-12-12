6公尺長深海巨鯊逼近 環伺遊艇超嚇人

一名澳洲紀錄片導演日前在西澳海域搭乘遊艇時，驚見一條達6公尺長的大白鯊，圍繞著遊艇虎視眈眈，令人膽顫心驚。（圖擷自Dave Riggs臉書）

2017-12-12 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕一名澳洲紀錄片導演日前在西澳海域搭乘遊艇時，驚見一條可能達6公尺長的大白鯊，這條大白鯊圍繞著遊艇虎視眈眈，空拍機拍下了令人膽顫心驚的畫面。

綜合澳洲媒體報導，澳洲一名紀錄片導演里格斯（Dave Riggs），上週六（9日）在西澳一處相當受歡迎的海灘外搭乘遊艇，結果一條體型巨大的鯊魚緩緩游近船邊，圍繞著遊艇打探，空拍機拍下了這一幕，導演也把這一段影片上傳到臉書，引來網友瘋傳與留言，這艘遊艇8.5公尺，而鯊魚身長接近遊艇，不少網友認為大白鯊最少也有6公尺長，可能是澳洲水域出現過最大尾的大白鯊之一。

里格斯曾拍攝關於鯊魚的紀錄片，他表示在這海域遇到鯊魚並不罕見，但是一般都是顏色較淡的沿海鯊魚，但這條鯊魚顏色深暗，可能是從深海游上來覓食，能在岸邊發現如此巨大的捕食者，是個警訊；附近海域今年4月才發生一起17歲女生在衝浪時遭鯊魚襲擊致死的案件。

當地媒體指出，最近時常有鯨魚擱淺身亡，可能會吸引更多鯊魚接近淺海覓食。