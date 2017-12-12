叛逃至北韓近40年 美軍老兵過世

叛逃到北韓將近40年的美國老兵詹金斯（Charles Jenkins），昨天在日本佐渡島過世，享壽77歲。（路透）

2017-12-12 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國老兵詹金斯（Charles Jenkins），於1965年隨著軍隊到南韓駐軍時，因為他擔心在巡邏時被槍殺，或者被派到越南作戰，於兩韓非軍事區（DMZ）叛逃至北韓。詹金斯在北韓待了將近40年，直到2004年才到日本定居，昨日在佐渡島過世，享壽77歲。

據《BBC》報導，詹金斯是1960年代叛逃北韓的四名美軍士兵之一，除了他之外，其他三人據稱都在北韓死亡。詹金斯曾在回憶錄和多次採訪中提及，他原本是想到北韓的俄羅斯大使館尋求庇護，並藉由交換囚犯的機制再回到美國。

然而，俄羅斯沒有給他和其他美國人任何庇護，相反地，詹金斯等人被北韓當成犯人，被強迫留在當地教英語、翻譯。但他們同時也在北韓宣傳電影內飾演西方惡棍，在當地變得小有名氣。

詹金斯曾提及，他在成為階下囚時經常被毆打，北韓同時也對他進行不必要或殘酷的醫療行為。1980年，詹金斯被迫和北韓綁架來的日本女孩曾我瞳結婚，夫妻後來育有兩女。2002年，經過日本政府的談判，曾我瞳被北韓釋放。

詹金斯則在2004年獲釋，帶著女兒到日本和妻子曾我瞳共住，因其叛逃身分，必須向美軍自首，隨即遭到不名譽的解職。詹金斯一家人在佐渡島定居，他在一家旅遊公園任職接待人員。詹金斯最近一次接受採訪是在今年8月，他仍相當擔心北韓會暗殺他或自己的家人，直說「北韓要我死。」