談紐約恐怖爆炸案 川普：恐攻最重應處死刑！

美國總統川普認為美國移民制度寬鬆，才讓危險人物得以入國。同時也認為恐攻嫌犯最重應處死刑。（歐新社）

2017-12-12 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市紐新航港局客運總站（Port Authority Bus Terminal）11日發生爆炸案，27歲的孟加拉裔嫌犯烏拉（Akayed Ullah）在地下道引爆炸彈造成4人受傷。而美國總統川普對此發表聲明表示，寬鬆的移民制度讓許多危險人物進入美國，要求國會強化對移民體系的限制。

綜合外媒報導，川普痛批移民體系太過鬆散：「首先最重要的，從我最初宣布參選總統後一直談到現在，那就是美國必須修正鬆散的移民體系。」、「這個體系允許太多危險、沒有接受充分審查的人物進入我們的國家」。另外，川普也強調：「必須以我國與國民為優先考量來修改移民體系。」

而對此重大恐攻事件，川普也認為：「對於與涉及恐怖攻擊且被判有罪的犯人，應被判法律所允許的最重懲罰，包含死刑。」

川普也補充，嫌犯烏拉是藉由「遠親家庭鏈式移民」（extended-family chain migration）的方式進入美國。而川普自過去就想廢除這個允許家屬擔保親人進入美國的系統。而白宮發言人也再強調，美國的移民體系有必要做出修正。