公開批川普？ 聯合國秘書長：「美國第一」反害了美國

聯合國秘書長安東尼歐．古特瑞斯表示，美國總統川普主張的「美國第一」將讓美國受害。（路透）

2017-12-12 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國秘書長安東尼歐．古特瑞斯（António Guterres）10日接受煤體採訪時表示，美國總統川普主張的「美國第一」，將讓美國受害，美國國民的利益與安全都會因此受損。他同時強調，美國調停區域紛爭的角色相當重要，「美國若不占走這塊空間，有別人會去做。」

據《CNN》報導，古特瑞斯表示，「美國第一」的構想，是建立於美國國民的利益必須由美國來保護，而非國際組織，而且國際組織對美國也沒有太大貢獻，但這「不正確」，「美國實在過於龐大，這讓它難以思考獨善其身，世界上所有事件都會對美國國內帶來重大影響」。古特瑞斯強調，美國必須要以國際性的思考來做出行動。

報導指出，古特瑞斯也提到，在解決氣候變遷、移民問題，以及參與解決敘利亞、伊拉克、阿富汗、南蘇丹和剛果等危機上，美國施加壓力以停止區域紛爭的角色「相當重要」。古特瑞斯特別強調，「美國若不占走這塊空間，有別人會去做。」

古特瑞斯認為，美國對國際組織與全球協議的消極看法，反而會損害美國的國家利益，同時也會失去「在世界上維持穩定」的能力。在全球都興起恐怖主義的情況下，美國脫離國際組織，反倒會損害美國國民的安全。