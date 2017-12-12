手中神主牌位掉落！他送哥哥出殯卻猝死靈車....

馬來西亞一名59歲男子黃文勇，10日隨車送已故兄長出殯前往火葬場時，突然失去知覺，手中的神主牌位，也隨之落地，黃男經急救仍告不治。圖為怡保市小火葬場與墓園。（圖擷取自Google地圖）

2017-12-12 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞怡保市一名59歲男子黃文勇，10日隨車送已故兄長出殯，將靈柩移往火葬場時，突然失去知覺，手中的神主牌位，也隨之落下，黃男經急救仍告不治。有人認為，兩人兄弟情深，所以「哥哥去了，弟弟也跟著走」，不過，黃男生前患有心臟病、糖尿病病史，但確切死亡原因，仍待法醫解剖釐清。

馬國《中國報》報導，當地時間10日中午1時30分左右，黃男搭乘載有兄長棺木的靈車，前往火葬場火化，途中等待紅綠燈時，坐在副駕的他，無預警地逐漸失去意識，司機起初並無察覺異狀，反倒是看見黃男手中的神主牌，快要掉下去，好意開口提醒的同時，才驚覺黃男嘴巴開開暈了過去，叫也叫不醒。

報導指出，司機見狀嚇得趕緊將靈車停在路邊，並請出殯車隊的同仁幫忙叫救護車，可惜等到救護人員抵達現場，黃男早已沒了生命跡象。由於黃男生前飽受心臟病、糖尿病之苦，懷疑可能與此有關，目前遺體已送往醫院進行解剖，警方也將此案定調為猝死案處置。