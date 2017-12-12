川普每天喝12罐可樂？ CNN：糖尿病、中風、失智風險增加

美國總統川普傳出每天要喝12罐健怡可樂，《CNN》請專家解說，這種飲食習慣恐讓中風、糖尿病、失智的風險增加。（美聯社）

2017-12-12 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普傳出每天要喝12罐健怡可樂，他的死對頭《CNN》特別做了專題報導，請專家分析這種飲食習慣的後果。普渡大學健康與人類科學學院教授史威勒（Susan Swithers）指出，飲用添加人工甜味劑飲料的民眾，患有糖尿病、高血壓、中風、失智症的風險都會增加。

據《CNN》報導，史威勒表示，阿斯巴甜等人工合成甜味劑，是在欺騙身體，讓體內機制以為即將獲得糖分，但其實根本沒有。長久一來，身體對真正的糖分就不會產生正常的反應，而當這樣的人吃進真正糖分時，血糖只會上升一點點，讓民眾不知不覺間吃進更多含糖食物。

波士頓大學醫學院今年的一項研究發現，每天至少喝1罐人工甜味劑飲料的人，與沒有喝的人相比，有3倍的風險罹患中風和失智症。德州大學健康科學中心的研究人員也指出，飲用汽水會導致腹部脂肪堆積，進而增加心臟病的風險。美國臨床營養學期刊的一篇研究表明，每週喝20盎司（約567克）的婦女，更容易得到第二型糖尿病。

營養學家德拉耶（Lisa Drayer）也說，汽水是酸性的，可能會腐蝕牙齒的琺瑯質。但她認為，喝健怡可樂比喝含糖汽水更好，因為若川普選擇含糖汽水，那麼就會多喝進1680卡路里的熱量。德拉耶建議，川普可以試著把一半的健怡可樂用水替代。