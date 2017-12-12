紐約爆炸恐攻 嫌犯邊走邊引爆炸彈嚇傻路人！

美國紐約市時報廣場附近的紐新航港局客運總站（Port Authority Bus Terminal）11日發生爆炸案。（法新社）

2017-12-12 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市時報廣場附近的紐新航港局客運總站（Port Authority Bus Terminal）11日發生爆炸案，27歲的孟加拉裔嫌犯烏拉（Akayed Ullah）在地下走道引爆「鐵管炸彈」，造成4人受傷，目前警方已將嫌犯做案畫面曝光，他邊走邊引爆炸彈，隨後現場一片混亂，畫面中還拍到一人倒地不起。

綜合外媒報導，紐約警方11日已確認曼哈頓爆炸案主嫌是27歲的烏拉，且當時烏拉有喊出「類似口號」，推斷是未遂的恐攻行動，但沒有證據證實烏拉與伊斯蘭國（IS）有任何直接接觸。

根據現場監視器畫面顯示，嫌犯是在客運總站內邊走邊引爆自製的鐵管炸彈，當時現場一片驚呼，畫面還拍到有人倒地不起，不過所幸事件未釀成死亡。

烏拉向警方供稱，在網路上接受了恐怖主義的宣傳，並學會如何製作爆炸裝置，他在位於布魯克林區的公寓裡裝配了炸彈。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，此次恐攻為獨狼攻擊事件，「我們所知道的只有一個人，感謝上帝，他的目標沒成功！」

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