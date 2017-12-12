紐約曼哈頓恐攻嫌 在孟加拉無犯罪紀錄

2017-12-12 05:20

〔中央社〕孟加拉國家警察首長霍克指出，美國紐約曼哈頓恐攻嫌犯烏拉在孟加拉無犯罪紀錄，曾在9月返孟。紐約州長古莫表示，烏拉不是「縝密網絡」成員，但似受伊斯蘭國「影響」。

霍克（A.K.M Shahidul Hoque）告訴路透社，根據烏拉（Akayed Ullah）的護照號碼追查，他出身東南部吉大港縣（Chittagong District），在孟無犯罪紀錄，上次返國是在9月8日。

紐約市曼哈頓中城第42街和第8大道間的港務局巴士站今天上午尖峰時段驚傳爆炸。紐約警方指出，27歲嫌犯烏拉將爆炸裝置用帶子綁在身上並且引爆，造成他自己和其他3人受傷。

紐約巿長白思豪（Bill de Blasio）稱之為「有企圖的恐怖攻擊」。

烏拉身受燒燙傷和撕裂傷。另外，包括一名警察在內的其他3人則受輕傷。

法新社報導，烏拉犯案動機不明，迄無任何組織宣稱犯案。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，烏拉不是「縝密網絡」成員，但似受伊斯蘭國（IS）或其他極端集團「影響」。

古莫告訴有線電視新聞網（CNN）：「我們很幸運，炸彈只部分引爆，沒有造成他原本想要的全部效果。」

美國總統川普上週承認耶路撒冷（Jerusalem）為以色列首都，令人憂心恐刺激某種報復。國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）敦促民眾繼續提高警覺。

她說：「政府繼續採行防止恐怖分子入境，以及從境內吸收成員的多項重大安全措施。」

尼爾森強調：「美國不受恐怖主義脅迫，我們不會容許這種事成為新的正常情況。」