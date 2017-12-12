兩伊邊境再傳地震 暫無災損傷亡通報

2017-12-12 02:44

〔中央社〕伊朗國營媒體及官員指出，西部克爾曼沙省今天再傳規模6.0地震，引發恐慌。當地一個月前才發生造成數百人喪生的重大地震。

法新社報導，國營媒體在今天地震發生兩小時後引述克爾曼沙省（Kermanshah）危機處理機構負責人報導，當地未傳災損或死亡通報。克爾曼沙省位在伊拉克邊界附近。

德黑蘭大學（University of Tehran）地震學中心指出，當地發生規模6.0地震。美國地質調查所（USGS）的測報數據顯示地震規模為5.4。

震央在克爾曼沙省伊茲格列鎮（Ezgeleh）以北大約20公里的伊拉克哈拉普加（Halabja）。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）今天公布最新統計顯示，11月12日規模7.3強震造成克爾曼沙省620人罹難。

那起地震也造成伊拉克8人喪生。在山區省份克爾曼沙省寒冷季節開始之際發生的地震導致逾1萬2000人受傷、數千人無家可歸。主震之後迄今約已發生1200次餘震，大部分規模4以下。

當地媒體報導，今天的地震造成民眾恐慌。由於居民紛紛奪門而出，當地交通壅塞。

伊朗東部克曼省（Kerman）1日也曾發生規模6.0地震，沒有造成人員傷亡。