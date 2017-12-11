以色列促認耶路撒冷是首都 歐盟外長說不

2017-12-11 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正在歐洲進行訪問，要求歐盟跟隨美國，承認耶路撒冷是以色列的首都，但尼坦雅胡遭潑冷水，歐盟外長堅決反對，並認為此舉打擊和平。

《路透》報導，尼坦雅胡此行首次訪問布魯塞爾的歐盟總部時，他表示，美國總統川普的這項舉動可能讓中東和平，「因為承認現實是和平的本質、和平的基礎。」川普上週三打破美國數十年的政策和國際共識，承認耶路撒冷是以國首都。

與以色列向來親密的歐盟拒絕川普的這個說法，並表示單方面承認耶城為以國首都可能引發暴力衝突，破壞和平的機會。在尼坦雅胡與歐盟國家外長舉行早餐會後，瑞典首席外交官表示，在閉門會議上，沒有歐盟成員支持川普的決定，以及搬遷大使館的計畫。

瑞典外長瓦爾斯特倫（Margot Wallstrom）說，「很難看到有任何其他國家會這麼做，我不認為歐盟成員國會這樣做。」數名參與會議的外長都重申，以色列在1967年戰爭的佔領地，包括東耶路撒冷、約旦河西岸和戈蘭高地，都不是以國領土。

報導指出，捷克和匈牙利原本比較支持以色列的立場，但布拉格後來表示，該國接受以色列對西耶路撒冷持有主權的立場，布達佩斯則說，其在中東尋求以巴解決方案的長期立場未變。